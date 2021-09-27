Azerbaycan’da sabah saatlerinden itibaren başlayan Şehitleri Anma Günü etkinlikleri, akşam saatlerinde de devam etti.

Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Flame Towers ve Haydar Aliyev Merkezi, ülke bayrağının yansımalarıyla ışıklandırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Şehitlerin anısına dilek balonları havaya bırakıldı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından bu sabah temeli atılan Vatan Savaşı Anıtı ile Zafer Müzesi'nin arazisinde şehitlerin anısına yaklaşık 3 bin dilek feneri havaya bırakıldı.

[Fotoğraf: AA]

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 şehit vermişti. Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyonun başladığı 27 Eylül'ü "Şehitleri Anma Günü" ilan etmişti.