Husilerin üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait bir gemiyi alıkoydukları suçlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Husilere bağlı sahil güvenlik ekiplerinin, gerekli incelemeleri yaptığını, geminin koalisyon güçlerine ya da Güney Kore'ye mi ait olduğunu kesin olarak tespit etmeye çalıştığını belirten Husi, "Gemi Güney Kore'ye aitse gerekli işlemlerin ardından serbest bırakılacak." ifadesini kullandı.

Husilere Suudi Arabistan'a ait petrol tankerini alıkoyma suçlaması

Öte yandan, Yemen hükümetine bağlı Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş ise yaptığı basın açıklamasında, Husileri, 28 mürettebatıyla Güney Kore'ye ait sondaj yapan bir geminin yanı sıra Suudi Arabistan'a ait 500 bin varil petrol taşıyan tankeri de alıkoymakla suçladı.

Petrol tankerinin farklı uyruklara sahip mürettebatının da götürüldüğünü aktaran Debiş, ülkenin batısında bulunan El-Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası kıyılarında petrolün boşaltılmaya başlandığını ifade etti.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Güney Kore'nin Sana Büyükelçisi Pak Woongchul ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, İran destekli Husilerin, Güney Kore'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi mürettebatıyla Kamaran Adası açıklarında alıkoyduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA