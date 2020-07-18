Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "Son konuşmasından, BM (Yemen) Temsilcisinin (Griffiths) görevinin gerektirdiği tarafsızlık ile adaletten ayrıldığı anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

Abdusselam, Griffiths'in, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun tutumunu benimseyerek ülkede savaşın uzamasına katkıda bulunduğunu ve ablukanın etkilerinin üzerini örttüğünü iddia etti.

Sözcü Abdusselam, Griffiths'in bu tutumuyla kendisini sorunun bir parçası haline getirdiğini kaydetti.

Husiler ile Griffiths arasında gerginlik

Griffiths, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı gelirlerinden memurların maaşı için ayrılan fonu geri çektiğini duyurmuştu.

Husiler, bu ay başında Suudi Arabistan'ın başta Sana olmak üzere Yemen'deki kentlere düzenlediği hava saldırılarına tepki olarak Griffiths ile görüşmeyi reddetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.