Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güney doğusundaki Ciyzan'da petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husi askeri yetkilisi, Ciyzan'da hem petrol şirketini hem de havaalanını vurduklarını iddia etti.

Aramko yetkilileri konuyla açıklama yapmaktan kaçındı.