Husiler Suudi Aramco'yu hedef aldı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güney doğusundaki Ciyzan'da petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husi askeri yetkilisi, Ciyzan'da hem petrol şirketini hem de havaalanını vurduklarını iddia etti.
Aramko yetkilileri konuyla açıklama yapmaktan kaçındı.
Etiketler: Suudi Arabistan son dakika husiler aramcoSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 17:01