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Dünya
AA 13.01.2024 18:13

Husiler: Kızıldeniz'de gemi geçişlerini engellemeye devam edeceğiz

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail aleyhindeki askeri operasyonlarına ve İsrail gemilerinin Kızıldeniz'den geçişini engellemeye devam edeceklerini açıkladı.

Husiler: Kızıldeniz'de gemi geçişlerini engellemeye devam edeceğiz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin sözde hükümeti sabah saatlerinde kendilerine ait hedeflere düzenlenen saldırının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin İsrail'i desteklemek için gerçekleştirdikleri saldırılar, bizi İsrail'e düzenlediğimiz askeri operasyonlar ile işgal altındaki Filistin limanlarına giden İsrail gemilerini engellemekten alıkoymayacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen saldırıların kesinlikle "cezasız" kalmayacağı kaydedilen açıklamada, bu saldırıların "Yemen'in İsrail aleyhindeki askeri operasyonlarının ve gemilerin geçişini engellenmesinin" etkisini ortaya koyduğu savunuldu.

ABD'den Yemen'deki Husilere yeni saldırı
ABD'den Yemen'deki Husilere yeni saldırı

ABD ve İngiliz savaş uçakları dün gece Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Bu sabah da ABD'nin, Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği belirtilmişti. Bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Kızıldeniz’deki kriz küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor?
Kızıldeniz’deki kriz küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

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