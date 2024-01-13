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Dünya
AA 13.01.2024 13:46

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Cenin kentlerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin söz konusu baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldığı, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 5 bin 835'e ulaştığı aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre de İsrail güçleri Beytüllahim baskınında biri çocuk 6 Filistinliyi, El Halil'de 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri ayrıca, Beytüllahim'de gözaltına aldığı bir Filistinlinin motosikletine, El Halil'de Filistinlilere ait 30'un üzerinde araca da el koydu.

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