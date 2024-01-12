Husiler: ABD ve İngiltere'nin saldırısı dikkatleri İsrail soykırımından başka yöne çekme girişimidir

Yemen'deki İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) önde gelen yöneticilerinden Hızam el-Esed, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıyla çıkarları ve deniz seyrüseferlerini tehlikeye attığını ve bu iki ülkeye verecekleri cevabın "acı verici" olacağını söyledi.

ABD ve İngiltere'nin saldırılarını sonuçları olacağını kaydeden Esed, "Washington ve Londra, düşmanca operasyonlar aracılığıyla dikkatleri Siyonist düşmanın (İsrail) Gazze'deki kardeşlerimize karşı işlediği soykırım suçlarından başka yöne çekmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Esed, ABD ve İngiltere'nin deniz kuvvetlerinin (Kızıldeniz'de) kaybettikleri itibarı bu saldırıyla yeniden kazanmaya çalıştıklarını ve kendilerinin ise Gazze'deki savunmasız insanları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kızıldeniz’deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu değerlendirdikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.