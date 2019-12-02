Mıng, Huawei'nin resmi internet sitesinde yayımlanan "Samimiyetiniz, yolumu aydınlatan bir deniz feneri" başlıklı mektubunda, Kanada'da geçirdiği bir yılda, korkuya, acıya, hayal kırıklığına, çaresizliğe ve mücadeleye şahit olduğunu belirtti.

Mektubunda, "Geçen bir yılda durumumla yüzleşmeyi ve bunu (durumumu) kabul etmeyi öğrendim. Artık bilinmeyen olmaktan korkmuyorum" ifadesine yer veren Mıng, cezaevindeki 10 günün ardından, mahkemede vatandaşların davayı izlemesi için ayrılan bölümden, kefaletle şartlı salıverilmesi kararına alkış gelmesi karşısında gözyaşlarına boğulduğunu aktardı.

Şıncın'da yaşarken zamanın çok hızlı geçtiğini dile getiren Mıng, ancak şimdi iş arkadaşlarıyla ayrıntılar üzerine konuşmaya, kitap okumaya ve yağlı boya yapmaya vakit bulabildiğini belirtti.

Mıng, kendisini destekleyenlere, kibarlığından ötürü Kanadalılara, cezaevi memurlarına ve Alouette Kadın Islah Merkezi'ndeki mahkumlara teşekkür etti.

Şartlı salıverilmesi kararı çerçevesinde, elektronik kelepçe takılan ve Vancouver'daki evinden 23.00-06.00 saatleri arasında çıkamayan Mıng'ın ABD'ye iade duruşması için gelecek ay yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Mıng mektubunda, ABD 'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiaları hakkında ise yorumda bulunmadı.

Huawei krizi

Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Gözaltının, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde ticaret savaşlarında yaşanan gerilimin düşürülmesi amacıyla yaptığı görüşme sırasında gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng Vancou'yu gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

Çin de iki Kanadalıyı tutuklayarak misillemede bulunmuştu

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde hakkında idam kararı vermişti.

Kanada'daki hukuk çevreleri, siyasi boyutu olan iade davalarının, Kanada mahkemelerindeki hukuk sürecinin, geçmişteki örneklerinde olduğu gibi yıllarca sürdüğüne atıfta bulunarak Mıng Vancou'nun davasında da uzun bir hukuk mücadelesine şahit olacakları yorumunu yapıyorlar.

Kaynak: AA