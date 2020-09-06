South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da binlerce kişi eylülde yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini protesto etti.

Hong Kong polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çoğu yasa dışı toplanma suçlamasıyla en az 90 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Protestolar sırasında önde gelen aktivistlerden Tam Tak-chi de gözaltına alındı.

Polis, Kowloon bölgesinde göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 1 yıl ertelendiğini duyurmuştu.