Altıncı Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Emin el-Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde Cevf vilayetine bağlı Hazm kentinin doğusunda geniş çaplı alanlar ve stratejik bölgelerde kontrolü sağladığını belirtti.

Çatışmalarda onlarca Husi militanın öldüğü ve yaralandığını aktaran Vaili, Husilere ait 3 taşıt ve 7 savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Son haftalarda birçok cephede ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenmişti.

Yemen'deki kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.