Hong Kong'un Yuen Long bölgesinde bir alışveriş merkezi göstericilerin hedefindeydi.

100'den fazla göstericinin bastığı alışveriş merkezinde şiddet olayları yaşandı.

Gösterilerden çekinen birçok esnaf ise mağazalarını açmayarak önlem aldı.

Olay yerine gelen polis göstericilerin ayrılmasını istedi.

Hong Kong'da yaşanan karışıklıklarda bir kişi de polise ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda 19 yaşındaki bir şüphelide bulunan 2 silah ve yüzlerce mermiye el konuldu.

Hong Kong’daki Pekin yönetimi karşıtı göstericiler Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara da dayanışma mesajı gönderdi.

Polis, destek için yapılan gösteriye göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Kaynak: TRT Haber