CNA’nın haberine göre, söz konusu sayı, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Dün 342 vakanın tespit edildiği bölgede, omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış görüldü.

Hong Kong, dünya genelinde en sıkı COVID-19 tedbirlerinin uygulandığı bölgelerden biri olarak biliniyor.

Kısıtlamalar nedeniyle uçuşların yüzde 90 oranında azaldığı Hong Kong’da, kamu çalışanlarının büyük bir kısmı evden çalışmaya devam ediyor.

Virüsün ortaya çıktığı 2020 yılının başından bu yana Hong Kong’da 16 binin üzerinde vaka kayıtlara geçti, 213 kişi COVID-19’dan hayatını kaybetti.

7,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan Hong Kong’da nüfusun yüzde 80’i virüse karşı en az bir doz aşılandı.