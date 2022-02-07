Acil Durum Yönetimi ve Afet Yönetimi Bürosu Komiseri Nino Correa, yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine altı saatten daha kısa bir sürede şiddetli yağmur yağdığını söyledi.

Şiddetli yağışların neden olduğu seller ve toprak kayması nedeniyle birçok okulun eğitime ara verdiği ifade edildi.

Ülkede, ağaçların devrildiği, bazı ana yolların kapandığı ve evleri su basan çok sayıda kişinin barınaklara sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Porto Riko'nun kuzey bölgesindeki Toa Alta kasabası, hafta sonu yoğun yağış aldı.