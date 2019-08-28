Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir internet sitesi, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolarda Çin bayrağının indirilmesi, Hong Kong Yasama Meclisinin basılması gibi 30 olaya karışan maskeli kişilerin kimliklerinin tespitine yardım edeceklere ödül vereceğini duyurdu.

Hong Kong'da 3 aydır tasarının iptali talebiyle süren protestolar gündemin en önemli maddesi olmaya devam ederken, internet sitesi "803.hk", Çin bayrağının indirilmesi, Yasama Meclisinin basılması dahil 30 olaya karışan yüzü maskeli kişilerin mahkemeye çıkmasına yardım edeceklere bir milyon Hong Kong dolarına kadar (yaklaşık 742 bin lira) ödül verileceğini açıkladı.

Yerel basından South China Morning Post gazetesi, sitenin eski Hong Kong Baş Yöneticisi Leung Chun-ying adına kayıtlı olduğunu öne sürerken, internet sitesinde "Biz toplumun tüm kesimlerinden geliyor ve Hong Kong'un bir an önce huzura kavuşmasını umuyoruz" ifadesi yer aldı.

Kentte hafta sonu göstericilerle polis arasında çatışmaya varan protestolara ilişkin Baş Yönetici Carrie Lam'ın açıklamaları göstericileri memnun etmezken, merkezi hükümet gelişmeleri "en ciddi durum" olarak tanımladı.

Hong Kong'daki protestolar en ciddi durum

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, dün Hong Kong iş dünyasından bir grupla görüşerek, kentteki mevcut gelişmeleri "Hong Kong'un (İngiltere'den) Çin'e dönüşünden bu yana en ciddi durum" olarak nitelendirdi.

Vang, Hong Kong'un tüm kesimlerini birleşmeye, yerel hükümeti şiddet olaylarını durdurmaya ve Hong Kong'un düzene geri dönmesine destek vermeye çağırdı.

Çin, protestoları daha önce 1997'den bu yana en büyük kriz olarak nitelemişti.

Baş Yöneticiden olağanüstü hal düzenlemelerine açık kapı iddiası

Baş Yönetici Lam dün yaptığı açıklamada, kentteki protestolarda şiddetin devam etmesi durumunda hukuki yollara başvuracaklarına dikkati çekerek, diyalog platformunun kurulmasından da vazgeçilmeyeceğini ifade etti.

"Hong Kong’daki tüm kanunlar, eğer şiddet ve kaosu durdurmak konusunda hukukun üstünlüğünü sağlıyorsa, onları incelemek hükümetin sorumluluğundadır." diyen Lam'ın söz konusu ifadeleri Hong Kong basınında "Olağanüstü Hal Düzenlenmeleri Yönetmeliğine açık kapı bıraktığı" şeklinde yorumlandı.

Hong Kong’da 1922’de yürürlüğe giren yönetmelik, Baş Yöneticiye toplumun çıkarına uygun gördüğü her türlü düzenlemeyi yapma yetkisi tanıyor.

Kentte hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş ardından tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Kaynak: AA