Protestoların devam ettiği Honk Kong’da daha önce bazı yolları kapatmak için bambu keresteleri kullanan eylemciler, Mong Kok bölgesinde bambu kerestelerinden mancınık iskelesi inşa ederek polise karşı kiremit atmaya başladı.

Polis sosyal medya hesabından eylemcilere yaptığı uyarıda, Mong Kok bölgesinde yasadışı olarak kurulan barikatların kaldırılmasını ve eylemlere son verilmesini istedi.

Hong Kong'da protestolar

Çin 'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemciler e yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak. DHA, AA