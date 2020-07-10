Eğitim Bakanı Kevin Yeung, yaptığı açıklamada, kentte son iki günde artan vaka sayıları göz önüne alınarak, kent yönetiminin yeniden sıkılaştırmaya karar verdiği sosyal mesafe tedbirleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda 13 Temmuz'da yaz tatilinin başlayacağını duyurdu.

Bakan Yeung, iki haftalık sürede yıl sonu sınavı olan okullar ve öğrenciler için özel düzenlemeler yapılacağını belirtti.

27 Temmuz'da sona ermesi öngörülüyordu

Kentte Covid-19 salgını nedeniyle mart başında döneme uzaktan eğitimle başlayan öğrenciler, mayısta aşamalı olarak okullara dönmeye başlamıştı. Eğitim döneminin 27 Temmuz'da sona ermesi öngörülüyordu.

Kentte vaka sayısı 9 Temmuz'da 42 yeni vaka tespit edilmiş, günlük vaka sayısı 3 Nisan'dan bu yana ilk kez 40'ın üzerine çıkmıştı.

7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne kadar 1404 vaka görülürken, virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya geneliden vaka sayısı 12,5 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 560 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.