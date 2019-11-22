Aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong sessizliğe büründü.

Pazar günü mahalli seçimler için sandık başına gidilecek olan Hong Kong’da insanlar seçimler hakkında farklı düşüncelere sahip.

Bazı vatandaşlar seçimlere katılıp oy kullanılması gerektiğini düşünse de bazıları da seçim sonuçlarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine inanıyor.

Pazar günkü seçimlerde 452 sandalye için bin 104 aday yarışacak. Kazanan adaylar belediye meclis üyesi olacaklar. Belediye meclis üyeleri Başyönetici seçimlerinde de oy kullanma hakkına sahip olduğu için oldukça önem taşıyor.

Seçimlerde kayıt rekoru

Seçimlerde 4.1 milyon kişinin oy kullanmak için kayıt yaptırdığı açıklandı. Bu rakam Hong Kong’da bir rekor. Aylardır devam eden siyasi kriz artık geniş kitleleri etkiliyor. Ekonominin düzelmesi de seçmenlerin önceliklerinden biri.

Seçimler hem muhalefet hem de Pekin yanlısı iktidar grupları için de bir test mahiyetinde. İki taraf da seçimlerin zamanında yapılması konusunda titiz davrandı. Seçimler Hong Kong’da yeni bir dönem için fırsat sunuyor ancak yeni riskleri de içerisinde barındırıyor.

Hong Kong nisan ayından beri siyasi kriz içerisinde. Üstelik protestolar gün geçtikçe şiddetleniyor. Şimdi ise gözler pazar günü yapılacak mahalli seçimlerde.

Protestoların gelişimi

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarını geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.