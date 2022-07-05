Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, arama-kurtarma ekipleri, Hong Kong'un 300 kilometre açığından batan geminin çevresinde 12 denizciyi ölü buldu.

Geminin 30 kişilik mürettebatından şu ana dek 4'ü kurtarıldı. Kayıp 14 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor.

Çin bandıralı "Fujing001" adlı vinç gemisi, Chaba Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gövdesinden ikiye ayrılarak alabora olmuştu.

Hong Kong Uçuş Hizmetleri İdaresi, 4 uçak ve 6 helikopterle 1300 kilometre çapındaki alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saatteki hızı 144 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan Chaba Tayfunu, arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Yetkililer, kayıp denizcilerin hayatına dair umutların azaldığını dile getiriyor.

Uçuş Hizmetleri İdaresi yetkilisi West Wu Wai-hung, önceki gün yaptığı açıklamada, "Denizcilerin kaybolduğu süre göz önüne alındığında, tecrübelerimize dayanarak onları bulma şansımızın oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Yüreklerimiz kayıp denizciler ve onların aileleriyle beraber. Umuyorum en azından bir kısmına ulaşabiliriz fakat bu, mucize olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

​​​​​​​Chaba Tayfunu nedeniyle Çin ve Hong Kong kıyılarında alarm seviyesi yükseltilmişti.