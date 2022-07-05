Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da bir uçakta 55 bin dolar değerinde kaçak saf altın ele geçirildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Hindistan'da gümrük yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den Yeni Delhi'ye giden bir uçağın koltuk şeritlerine gizlenmiş yaklaşık 1000 gram saf altın ele geçirdi.
Al Arabiya'nın haberine göre, Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na inen uçakta gizlenmiş yaklaşık 55 bin dolar değerinde işlenmemiş kaçak altın bulundu.
Yetkililer, Twitter'dan yaptıkları açıklamada, "Gümrük yetkilileri Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den gelen uçakta arama gerçekleştirdi ve koltuk şeritlerine gizlenmiş işlenmemiş altın buldu. Aramada 938,25 gram saf altın ele geçirildi." ifadesini kullandı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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