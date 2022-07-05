Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo, Odessa bölgesindeki son gelişmeler ve güvenlik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sadece 6 milyon ton tahıl Odessa'nın 3 limanında bekletiliyor. Ondan biraz daha az miktarda tahıl da Mıkolayiv'de var."

Ukrayna'nın en büyük deniz limanlarının Odessa bölgesinde bulunduğunu vurgulayan Dimçoglo, savaşın sürmesi ve denizdeki mayınlar nedeniyle limanların kapalı olduğunu söyledi.

"6 milyon ton tahıl Odessa'nın 3 limanında bekletiliyor"

Dimçoglo, Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın Karadeniz'de kritik bir öneme sahip Odessa'daki limanlarda milyonlarca ton tahılın ihracat için bekletildiğine işaret etti.

"Sadece 6 milyon ton tahıl, Odessa'nın 3 limanında bekletiliyor. Ondan biraz daha az miktarda tahıl da Mıkolayiv'de var."

Dimçoglo, bölgedeki demir yolu depoları ve çiftçilerin hangarlarındaki tahıl stoklarının da oldukça büyük olduğunu ifade ederek küresel tahıl ihracat sorununun çözülmesine gösterdiği yoğun çabalardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

"Çözümler yeterli değil"

Az miktarda da olsa şimdilik ellerindeki buğday stoklarını Tuna Nehri'ndeki İsmail Limanı'ndan Romanya'ya ihraç ettiklerini aktaran Dimçoglo, "Ancak oraya sadece 3 bin tonluk, 5 bin tonluk gemiler girebiliyor" ifadesini kullandı.

Dimçoglo, gerek Tuna Nehri üzerinden Romanya'ya gerek trenlerle Polonya'ya tahıl ihraç edilmesine rağmen söz konusu çözümlerin yeterli olmadığını vurguladı.

"Tahıl ihracatı, savaş öncesindeki dönemlere göre 5 kat daha yavaş yapılıyor. Örnek olarak söylemek gerekirse Odessa bölgesi, her ay 2 milyon ton ihracat yapıyordu. Şimdi ise en fazla 200 bin ile 300 bin ton."

"Türkiye'nin önemi daha da arttı"

Sadece Ukrayna'nın değil, başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinin Ukrayna depolarındaki milyonlarca ton buğdayın ihraç edilmesi için çözüm arayışında bulunduğuna işaret eden Dimçoglo, "Türkiye'nin bu süreçteki önemi daha da arttı" dedi.

24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlaması nedeniyle Ukrayna limanlarında ve silolarında 20 milyon tonun üzerinde tahılın beklediği vurgulanıyor.

Dimçoglo, Odessa'da kalan insanların savaşa rağmen hayatı normal şekilde sürdürebilmeleri için hükümetçe etkili adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, savaşın başladığı dönemlerde bölgeden uzaklaşan sivillerin çoğunun, evine geri döndüğünü söyledi.

"Ruslar, bölgeye yönelik hep uzun menzilli füzeler attı"

Bölgenin korunması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Dimçoglo, tam cephe hattında olmamasına rağmen tüm bölgenin Rus hava saldırıların hedefi olduğunu ifade etti.

Gagauz Türkü olan Dimçoglo, Rusya'nın Odessa bölgesinde bağlı Sergeevka ilçesini 1 Temmuz'da füzelerle vurduğunu hatırlattı.

Rus kuvvetlerince 2 füzeyle vurulan Sergeevka'daki bir konut ve bir tatil tesisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bilgisini paylaşan Dimçoglo, Rusların bölgeye yönelik hep uzun menzilli füzeler attığını söyledi.

Dimçoglo, hava saldırılarının bölgeye yönelik neredeyse her gün, Odessa kentine doğru haftada bir veya birkaç kez düzenlendiğini ve saldırılar sonucu insanların hayatını kaybettiğini vurguladı.

"Hava savunma sistemlerimiz çok iyi çalışıyor"

Bölgede konuşlanan Ukrayna hava savunma sistemlerinin son dönemlerde füzelere karşı daha etkili çalışmaya başladığını dile getirdi.

"Hava savunma sistemlerimiz çok iyi çalışıyor. Roketlerin yüzde 60 ile 70'i havada vuruluyor. Hem hava savunma sistemlerimizin sayısı arttı hem de Rusların ne yöntemleri kullandıklarını çözdük."

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Karadeniz sahilinde Ukrayna ordusunun kontrol ettiği Odessa bölgesi ve bölgenin merkez kenti Odessa, Rus silahlı kuvvetlerine ait savaş gemileri veya uçaklardan fırlatılan füzelerin hedef noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sıcak çatışmaların yaşandığı Herson cephesine yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Odessa'ya, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana birkaç kez Rus füzeleri isabet etti.