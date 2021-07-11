Lahey kentindeki Hollanda Parlamentosu önündeki Het Plein Meydanı'nda 7 kurum tarafından 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen tören geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişiyle yapıldı.

Törende Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'ın yanı sıra Srebrenitsa'daki katliamdan kurtulan mağdurların çocukları Minela Alic ve Edina Pasalic konuşma yaptı.

Bosna'daki Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Hollanda askeri birliğinden (Dutchbat) bazı askerlerin de katıldığı tören sanal ortamda da izlenime sunuldu.

Tören Srebrenitsa'da katledilen ve yeni defnedilen 19 kişi için yapılan dua ve 2 dakikalık saygı duruşunun ardından sona erdi.