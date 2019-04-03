Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı Teftiş Kurulu, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde okullarda bulunan güven müfettişlerine bildirilen şikayetlere ilişkin raporu yayımlandı.

Raporda, okullarda etnik azınlıklara yönelik ayrımcılık vaka sayısının söz konusu eğitim öğretim döneminde "büyük bir artışla" 42'ye çıktığı, bunun bir önceki dönemde 25 olduğu ifade edildi.

Raporda, etnik azınlıklara yönelik ayrımcılığın bir önceki eğitim öğretim dönemine göre yüzde 68 artış anlamına geldiği vurgulandı.

Okullardaki cinsel istismarın önceki döneme göre 106 vakadan 134'e çıktığı belirtilen raporda, cinsel taciz vakalarının ise 247'den 203'e düştüğü kaydedildi.

Öğrencilere yönelik cinsel istismarla ilgili yapılan şikayetlerin neredeyse yarısının öğretmen veya okul personeline karşı olduğu aktarılan raporda, artışın "kaygı verici olduğuna" vurgu yapıldı.

Kaynak: AA