Korku dolu anlar, kanallarıyla ünlü Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da yaşandı. Turistleri taşıyan bir minibüs, sürücüsünün yaptığı yanlış bir hamle ile kanala düştü.

Bir kişi yardım için suya atlarken minibüstekiler can havliyle kendilerini bir bir araç dışına attı.

9 kişi araçtan çıkmayı başardı. Hafif yaralanan 2 kişi kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Minibüs daha sonra itfaiye ekiplerince kanaldan çıkarıldı.

