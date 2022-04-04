Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hollanda'da minibüs kanala düştü
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da turistleri taşıyan minibüs kanala düştü. Batmaya başlayan minibüsteki turistler can havliyle kendilerini araçtan dışarı atmayı başardı. Korku dolu anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Korku dolu anlar, kanallarıyla ünlü Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da yaşandı. Turistleri taşıyan bir minibüs, sürücüsünün yaptığı yanlış bir hamle ile kanala düştü.
Bir kişi yardım için suya atlarken minibüstekiler can havliyle kendilerini bir bir araç dışına attı.
9 kişi araçtan çıkmayı başardı. Hafif yaralanan 2 kişi kontrol için hastaneye kaldırıldı.
Minibüs daha sonra itfaiye ekiplerince kanaldan çıkarıldı.
Etiketler: Hollanda
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