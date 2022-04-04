Yerel basındaki haberlere göre, Ada'nın Ajaccio kentinde dün aralarında siyasetçi, öğrenci ve sendika liderlerinin bulunduğu topluluğunun çağrısıyla "Yvan Colonna için Adalet ve Gerçek" temalı gösteri düzenlendi.

Salines Mahallesi'nde başlayan protestoda göstericiler Korsika Valiliğinin önüne gelince polisle çatıştı.

[Fotoğraf: AFP]

Molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı gibi çeşitli maddeler atan protestoculara polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Gösteride 30 kadar protestocu yaralandı.

[Fotoğraf: AFP]

"Katil Fransız Devleti" yazılı pankart açıldı

Protestocular "Katil Fransız Devleti" sloganları atarak bu ifadenin yer aldığı pankart açtı.

Bastia kenti yakınlarındaki Furiani'deki polis merkezinin yakınında da çatışmalar çıktı.

Resmi rakamlara göre gösterilere 4 bin kişinin katıldığı belirtilirken, protestoların organizatörleri 14 bin kişinin alanlara çıktığını açıkladı.

Öte yandan ölümünden iki ay öncesine ait olduğu belirtilen görüntülerde Colonna, Korsikalıların "uyanacağını", Korsika'nın bir gün bağımsızlığına kavuşacağını ifade ediyor.

Korsika olayları

Korsika Valisi Claude Erignac'ı öldürmekten hüküm giyen Colonna, tutuklu bulunduğu Fransa'nın Arles kentindeki cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış ve komaya girmişti. Colonna, 21 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için farklı günlerde birçok gösteri düzenlenmişti. Gösterilerde şiddet olayları meydana gelmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Olayların ardından adaya giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini açıklamıştı.

Korsika Adası'nda yetkililerin uzun yıllardır yaptığı "özerklik" taleplerine art arda gelen hükümetler olumsuz yanıt veriyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'de cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde Korsika Adası'na "özerklik" kazandıracağına yönelik vaatte bulunmuştu.