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Dünya
AA 15.11.2023 15:06

Hollanda'da milletvekillerinden, İsrail'i suçlayan belgenin görüşülmesi çağrısı

Hollanda'da milletvekilleri, İsrail ordusunun Gazze'deki "altyapı ve sivil bölgelerde kasıtlı olarak büyük yıkıma yol açmaya niyetli olduğu" şeklinde değerlendirmelerin yer aldığı bilgi notunun Tel Aviv Büyükelçiliğinden sızdırılmasının ardından, konunun ele alınması için parlamentoya çağrı yaptı.

Hollanda'da milletvekillerinden, İsrail'i suçlayan belgenin görüşülmesi çağrısı
[Fotograf: AP]

Brüksel merkezli Euractiv haber sitesine göre, Demokrat 66 (D66) Partisinden Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, partisinin ve Sosyalist Partinin konunun ele alınması için parlamentoya çağrıda bulunduğunu belirtti.

Çağrı, gelecek hafta yapılacak seçimler öncesinde şu anda en çok oy alan İşçi Partisi ve Yeşiller ile koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar Birliğinin (CDA) parlamento grupları tarafından şartlı olarak desteklendi.

Hollanda'nın Tel Aviv Büyükelçiliği Savunma Ataşesi tarafından kaleme alınan belge Hollanda basınına sızmıştı.

Bilgi notunda İsrail, askeri gücünü göstermek için Gazze'deki sivillere karşı "orantısız güç" kullanmakla suçlanıyor.

İsrail ordusunun Gazze'deki altyapı ve sivil bölgelerde kasıtlı olarak büyük yıkıma yol açmaya niyetli olduğu ifade edilen belgede, Hamas'ı ortadan kaldırmanın "neredeyse imkansız", İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırmak için de gerçekçi bir stratejiden yoksun olduğu belirtiliyor.

İsrail'in, İran ve desteklediği gruplara hiçbir şeyden çekinmeyeceklerini göstermek için askeri gücünü sergilemeye çalıştığına işaret edilen bilgi notunda, İsrail'in bu stratejisinin daha geniş bir bölgesel çatışmaya yol açabileceği değerlendirmesi yer alıyor.

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