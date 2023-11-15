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Dünya
AA 15.11.2023 14:41

Filistin telekomünikasyon şirketi: Gazze'de iletişim hizmetimiz birkaç saat içinde kesilecek

Filistin telekomünikasyon şirketi Paltel Group, şirketin Gazze Şeridi'nde sunduğu iletişim hizmetinin, enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle birkaç saat içinde duracağını duyurdu.

Filistin telekomünikasyon şirketi: Gazze'de iletişim hizmetimiz birkaç saat içinde kesilecek
[Fotograf: AFP]

Gazze'ye iletişim ve internet hizmeti sağlayan en büyük telekomünikasyon şirketi Paltel'den yapılan yazılı açıklamada, gerekli akaryakıtın bulunamamasından ötürü Gazze'deki ana istasyonlarda çalışan tüm jeneratörlerin durduğu belirtildi.

Temel iletişim ağının, enerji depolama kaynakları ve bataryalardan kalanlara dayandığı ve birkaç saat içinde tüm iletişim hizmetlerinin kesileceği kaydedildi.

Gazze'de faaliyet gösteren diğer iletişim şirketlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı da birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını bildirmişti.

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