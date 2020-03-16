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Hollanda’da koronavirüs vakaları ve ölü sayısı artıyor
Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının 24 saat içinde bin 278’den bin 413’e yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısı ise 24’e çıktı.
Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor.
Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının bin 413'e, ölü sayısının ise 24'e yükseldiğini açıkladı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid - 19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini aştı.
Etiketler: koronavirüs HollandaSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:52
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