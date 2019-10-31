Hollanda'da inşaat sektörü çalışanları, hükümet politikalarını protesto etmek için sokaktaydı. Lahey kentindeki Malieveld Meydanı'nda toplanan binlerce çalışan, azot oksit emisyonlarıyla ilgili uygulanan standartlara karşı bir araya geldi. Ülkenin farklı kentlerinden inşaat araçlarıyla gelen göstericiler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Gösterinin yapıldığı meydanın inşaat araçlarıyla dolmasına rağmen meydana gelmeye çalışan göstericiler, polis tarafından şehrin girişinde engellendi.

Tüm engellemelere karşı meydana ulaşan göstericiler, on binlerce inşaat projesinin hükumet politikası nedeniyle durma noktasına geldiğine dikkat çekti. İşçiler, ülkede azot oksit emisyonlarının azaltılması nedeniyle, çok sayıda şirketin iflas edebileceği uyarısında bulundu. Göstericiler, bahse konu politikanın acilen değiştirilmesini talep etti.

Yolları kapatan ve polise şişe atan göstericilere, güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylarda, 26 kişi gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kentte, bazı yollar da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA