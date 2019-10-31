Dünya
İsrail, eski Filistinli kadın milletvekilini gözaltına aldı31 Ekim 2019 Perşembe 09:18 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 09:20
İsrail askerleri, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin önde gelen liderlerinden eski Filistin Yasama Konseyi Milletvekili Halide Cerrar'ı gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Halide Cerrar'ın El-Bire kentinde bulunan evine baskın düzenledi.
Evde arama yapan İsrail askerleri, Cerrar'ı gözaltına aldı.
İsrail makamlarından Cerrar'ın gözaltına alınmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail askerleri tarafından 2 Temmuz 2017'de evinde gözaltına alınan Cerrar, "idari tutukluluk" bahanesiyle 20 ay hapiste tutulduktan sonra 28 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
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