"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından düzenlenen eylemde, yüzlerce eylemci bir banka ve enerji şirketinin merkez binasının ana girişini işgal etti.

Polisin uyarısına rağmen bankanın merkez binasının ana girişini işgal etmeye devam eden 40 eylemci gözaltına alındı.

Eylemciler, Vondel parkında iklim kampı kurdu.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Vondel parkında çadırlarla iklim kampı kurmak için toplanan eylemcilerin gösteri için Müze Meydanı'na gitmeleri gerektiğini aksi takdirde polis tarafından müdahale edileceği ve eşyalarına el konulacağı uyarısında bulundu.

Öğle saatlerinde başlayan banka binasının önündeki işgal eylemi polis tarafından sonlandırıldı. Enerji şirketinin ana girişi ve Vondel parkındaki işgal eylemleri ise devam ediyor.

Eylemciler, hükümeti "iklim değişikliğine karşı daha etkili olmaya" çağırırken, bugün yapılan işgal eylemlerinin iklim anlaşmasını destekleyen şirketlere karşı olduğunu duyurdu.

Başkent Amsterdam'da pazartesi günü, yüzlerce eylemci trafik akışının yoğun olduğu Devlet Müzesi önündeki Stadhouderskade Caddesi'ni çadırlar kurarak işgal etmiş ve bir hafta boyunca farklı işgal eylemleri düzenleyeceklerini duyurmuştu.

İşgalin son bulması için eylemcileri uyaran polis, yerlere yatıp birbirlerine kenetlenen ve direnen 90 eylemciyi gözaltına almıştı.

Polis ayrıca, 390 eylemciyi oturdukları yerlerden tek tek alarak otobüslerle uzaklaştırıp, işgale son vermişti.

İşgal eylemi, kentin trafiğinde gün boyunca aksamalara neden olmuştu.

Kaynak: AA