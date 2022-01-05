Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hollanda'da son 24 saatte 24 bin 590 kişide koronavirüs tespit edildi. Bu ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 590 arttı.
Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede vaka sayıları son bir haftada günlük ortalama 17 bin civarındaydı.
'Tam kapanma' uygulanıyor
Hollanda'da, COVID-19 ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasının ardından, 19 Aralık'tan beri "tam kapanma" uygulanıyor.
Geçici hükümet, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokulların 10 Ocak'tan itibaren tekrar yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.
Etiketler: Hollanda Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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