Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021'de Almanya'ya Belarus üzerinden 11 bin 213 düzensiz göçmen geldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Almanya'ya geçen yıl Belarus'tan gelen düzensiz göçmen sayısının 11 bin 213 olduğu açıklandı.
Hükümetin Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) soru önergesine verdiği cevapta 13 Aralık'a kadar Belarus ve devamında Polonya üzerinden 10 bin 918 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı duyuruldu.
Federal Polisten yapılan açıklamada ise 29 Aralık 2021 itibariyle Belarus üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısının 11 bin 213 olduğu bilgisi paylaşıldı.
En fazla girişin eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleştiği açıklandı.
Etiketler: Almanya Belarus Düzensiz Göçmenler
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