Hırvatistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 587 kişinin COVID-19'a yakalandığı, 32 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, günlük vaka sayısının geçen haftadan yüzde 50 daha fazla olduğunu açıkladı.

Plenkovic, COVID-19'un omicron varyantının çok hızlı yayılmasıyla vaka sayıların attığını vurgulayarak, "Bu, koronavirüse karşı korunmak için elimizdeki her şeyi kullanmanın önemini gösteren bir uyarıdır" dedi.

Kısıtlamalar kapıda

Yetkililerin durumu yakından izleyeceklerini söyleyen Plenkovic, önümüzdeki günlerde olası kısıtlama kurallarının tartışılabileceğine değindi.

Hırvatistan'da COVID-19 nedeniyle hastanede yatan kişi sayısı 1841'e ulaştı.

Hırvatistan Sivil Savunma Teşkilatına göre, ilk COVID-19 vakasının kaydedildiği 25 Şubat 2020'den bu yana Hırvatistan'da toplam vaka sayısı 736 bin 486, vefat eden kişi sayısı 12 bin 731 oldu.

Hırvatistan'da toplam test sayısı 3 milyon 812 bin 320’e çıktı, ülkede 4 milyon 768 bin 7 doz aşı yapıldı.