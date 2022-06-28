Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Hollanda’nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağının Amsterdam’ın kuzeydoğusundaki Leystad Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Zwartemeer Gölü'ne düştüğü belirtildi.
Ülke basınındaki haberlerde uçakta bulunan 63 yaşındaki eğitmen ve 24 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Acil müdahale ve itfaiye ekiplerinin helikopter ve botlarla olay yerine intikal ettiği bildirildi.
Etiketler: Hollanda
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