Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını duyurdu.
Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü memorandumdan memnuniyet duyduğunu aktardı.
Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.
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Etiketler: Finlandiya İsveç NATO Son Dakika
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