Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 771'e çıktı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede salgında dün 639 olan ölü sayısı 132 artarak 771'e, 9 bin 762 olan vaka sayısı da 1104 artışla 10 bin 866'ya çıktı.
Son 24 saatte 529, şimdiye kadar ise 3 bin 483 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Günlük yaklaşık 100 kişinin yoğun bakıma alındığı kaydedildi.
4 yaş ve altı vaka sayısı 36
Vakaların 134'ünün çocuk olduğu ve bunların 35'inin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.
Çocuklarda 4 yaş ve altında 36 vaka olduğu ve 22'sinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 81 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Etiketler: Hollanda koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 16:24
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