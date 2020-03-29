Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da patlama: 1 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin merkezinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde bulunan İbrahimhil bölgesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın patlaması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, iki çocuğun da yaralandığını söyledi.
Hasrat, patlamadan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Etiketler: patlama ölü çocuk AfganistanSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 16:32
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