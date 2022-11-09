Koalisyon hükümetindeki üç partinin desteklediği fakat VVD'nin başta karşı çıktığı yasa tasarısına ilişkin, Başbakan Rutte ile VVD milletvekilleri arasındaki toplantı sona erdi.

Rutte, gazetecilere yaptığı açıklamada VVD'nin yasa tasarısına destek vereceğini belirterek, "Kriz yok" dedi. Başbakan Rutte, esas olarak VVD'li vekillerle iltica başvurusu yapanların sayısının nasıl azaltılacağına ilişkin konuştuklarını kaydetti.

VVD milletvekili Sophie Hermans da partisinin, belediyelerin belirli sayıda mülteciyi karşılamasına ve bu kişilerin barınmalarını sağlamasına yönelik yasa tasarısını destekleyeceğini belirtti.

Hükümet mültecilere yer bulmakta zorlanıyor

Hükümet, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesi planlanan ve her belediyenin hükümetin belirlediği sayıda mülteciye ev sahipliği yapmasını öngören bir yasa çıkarmak istiyor.

Hükümet, iltica merkezlerinde yaşanan yer sorunları ve belediyelerin mültecilere barınma imkanı sağlamamasının ardından 3 kruvaziyer gemisini geçici mülteci barınma merkezi olarak kullanmaya başlamıştı.

Hükümet ayrıca, Albergen köyünde satın alınan bir oteli Sığınmacı Kabul Merkezi Kurumuna (COA) devrederek buraya 300 mülteci yerleştirmişti.

İltica başvuruları ulusal krize dönüştü

Ter Apel şehrindeki iltica başvuru merkezinde aylardır süren yoğunluk ulusal krize dönüştü.

Hükümet, iltica merkezindeki yoğunluğu azaltmaya çalışırken, Hollanda Kızılhaç'ı da yeterli yatak olmaması sebebiyle iltica merkezinin bahçesine çadır kurmuş ve sonrasında gelen tepkiler üzerine kaldırmıştı.

Çadırların kaldırılmasına rağmen kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda mülteci bahçede yatmaya devam etmişti.