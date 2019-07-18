Hollanda'da yabancılara ayrımcılık sorunu büyüyor. Bir araştırma kapsamında, farklı branşlardaki firmalara uydurulmuş göçmen kökenli isimlerle 4 bin iş başvurusu yapıldı.

En çok ayrım Orta Doğu'ya yapılıyor

Başvuru yapanların 35 etnik kökene, 23 ile 25 yaş arasında, eğitim seviyesi yüksek ve Hollanda kimliğine sahip oldukları aktarıldı.

Sonuçta yabancı kökenlilerin görüşmeye çağrılma şansının yüzde 30 daha az olduğunu ortaya çıktı.

En çok ayrım ise Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika kökenlilere yapılıyor.

Batılı göçmen kökenlilerin iş görüşmesine çağrılma şansı ise Batılı olmayan göçmen kökenlilere göre yüzde 20 daha fazla.

Öz geçmişe eklenen diploma notları veya belirli becerilerin vurgulanması gibi fazladan bilgilerin ayrımcılığa çözüm olmadığına dikkat çekildi.

Devlet Kamu Televizyonu, geçen yıl ocak ayında yayınlanan bir programda, ülkedeki istihdam bürolarının yarısının, işverenin isteği üzerine Türk, Fas ve Surinamlıları istihdam için saf dışı bırakmayı kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: TRT Haber

