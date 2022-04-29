Raporda, ülkede radikal fikirlerin aşırılıkçı niyetlere ve nihayetinde şiddet kullanımına dönüşme tehlikesi olduğu vurgulandı.

Aşırı sağcı grupların 2021 yılında daha fazla takipçi kazandığı ve dünya görüşlerinin daha fazla ilgi çektiği tespitine yer verilen raporda, bu grupların kaosu alkışladığı, azınlıkları dışladığı ve Hollanda'da şiddet içerikli bir devrim umuduyla şiddete göz yumduklarına işaret edildi.

Raporda, aşırı sağcı gruplar içinde şiddet eğilimli hareketin büyüyen bir sorun olduğu, mensuplarının kapalı çevrim içi sohbet gruplarında şiddeti övdükleri aktarıldı.

Bu hareketin, ırklar arasında bir iç savaş hayal eden ve bu savaşı hızlandırmak isteyen sözde "ivmeciler" olarak adlandırıldığı kaydedilen raporda, grup üyelerinin yaşlarının genelde 13 ila 30 arasında olduğu vurgulandı.

Rapora göre, şiddet eğilimli aşırı sağcı grupların terör saldırısı yapma ihtimali düşünülebilir.

Irk, cinsiyet, cinsellik ve din temelli ayrımcılığın geniş çapta normalleştiği vurgulanan raporda, bunun demokratik hukuk düzenini baltalayacağının altı çizildi.