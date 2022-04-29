Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle birçok otomobil firması, fabrikalarda üretimi durduruyor.

Bu krizden etkilenen otomobil üreticisi Ford, ABD'nin Michigan eyaletindeki bir fabrikasında daha üretimi durdurma kararı aldı.

Firma, çip sıkıntısı nedeniyle Mustang montaj fabrikası Flat Rock tesisinde önümüzdeki hafta üretimin olmayacağını açıkladı.

Fabrikada yaklaşık 53 bin aracın üretildiği ancak çip sorunu sebebiyle üretimin tamamlanamadığı açıklandı.

Ford, çip krizi olarak bilinen "yarı iletken tedarik sorunları" nedeniyle ABD, Meksika ve Kanada'daki 8 fabrikasında üretimi durdurmuş veya azaltmış, Almanya Köln'deki fabrikasında da üretime geçici olarak ara vermişti.

Ford gibi zaman zaman üretime ara vermek zorunda kalan markalar, krizin gelecek yıla kadar devam edeceği ve büyük kayıplara yol açacağı endişesi taşıyor.