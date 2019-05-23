Hollanda genelinde 16 partiden toplam 308 adayın, 26 sandalye için yarıştığı ve 6 Türk kökenli adayın da katıldığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandıklara kayıtlı seçmenlerin yerel saatle 07.30'da başlayan oy verme işlemi, saat 21.00'de tamamlandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre İşçi Partisi kazandı

Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı, 2014 seçimlerindeki yüzde 37,3'ü geçerek yüzde 41,2 oldu.

Kesin olmayan ilk sandık çıkış anketlerine göre, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'nin 4. sıradan aday olduğu İşçi Partisi (PvdA) seçimi kazandı.

Araştırma şirketi Ipsos'un verilerine göre, PvdA, 5 sandalye ile ilk sırada yer alırken Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisinin (VVD) 4 parlamento üyesi çıkarması öngörülüyor.

2014 seçiminde 4 sandalye kazanan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisinin (PVV), bu kez bir sandalyeyle en büyük kaybı yaşayan parti olacağı tahmin ediliyor.

İlk defa AP seçimlerine katılan ülkede mart ayındaki eyalet seçimlerinde en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisinin (FvD) ise 3 sandalye elde edeceği öngörülüyor.

Resmi sonuçlar 31 Mayıs'ta ilan edilecek

Yeşil Sol Partisinin (GL) 3 sandalye kazanacağı değerlendirilen seçimde, hükümet ortakları "Demokratlar 66" 2 sandalye, Hristiyan Demokrat Partinin (CDA) 4 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

Diğer hükümet ortağı Hristiyan Birlik Partisinin, seçime birlikte girdiği Reformcu Devlet Partisi (SGP) ile 2, Sosyalist Parti (SP) ve 50 Partisinin de birer sandalye elde edeceği öngörülüyor.

PvdA'nın entegrasyon politikasına güvenoyu vermedikleri için ihraç edilen Türk Milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu Denk Partisi ise parlamentoya üye gönderemiyor.

Sayım sonucu, 26 Mayıs Pazar akşamı AB üyesi ülkelerle duyurulacak.

Seçimin resmi sonuçları 31 Mayıs'ta ilan edilecek.

Kaynak: AA