Enbar Polis Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Ahmed Dileymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde bulunan kentin Kaim bölgesinde bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi.

Dileymi, saldırıda biri Irak Hizbullah milis gücü üyesi 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'ın kırsal bölgelerindeki bu tür saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.

DEAŞ Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA