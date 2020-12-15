Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camii'ne taşlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da Milli Görüş Federasyonuna bağlı Amsterdam Ayasofya Camii'nin camları parke taşlarıyla kırıldı.
Saldırganın, yatsı namazından sonra geldiği ve yüzünü kamufle ettiği tespit edildi.
Ayasofya Camii Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık, daha önce Federasyona bağlı diğer camilerde de benzer saldırılar olduğunu belirtti.
Saldırgan hakkında suç duyurusu
Cırık, Amsterdam Belediyesinden caminin güvenliğinin ve çevresindeki sokak lambalarının artırılması talebinde bulunduklarını söyledi.
Saldırıya dair görüntüler polisle paylaşılacak, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Etiketler: İslam Düşmanlığı
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