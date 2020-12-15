Saldırganın, yatsı namazından sonra geldiği ve yüzünü kamufle ettiği tespit edildi.

Ayasofya Camii Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık, daha önce Federasyona bağlı diğer camilerde de benzer saldırılar olduğunu belirtti.

Saldırgan hakkında suç duyurusu

Cırık, Amsterdam Belediyesinden caminin güvenliğinin ve çevresindeki sokak lambalarının artırılması talebinde bulunduklarını söyledi.

Saldırıya dair görüntüler polisle paylaşılacak, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunulacak.