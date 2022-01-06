Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 05:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'nın Rotterdam Limanında, Ekvator'dan gelen bir gemide 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi.
Ekvator'dan gelen bir gemideki konteynerde muz yüklerinin arasına saklanmış 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği açıklandı.
İmha edilen kokainin Ekvator'dan Belçika'nın Anvers Limanı'na gönderilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.
Açıklamada, Belçika polisi olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan kokainin 2021 yılında Hollanda'da bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğuna dikkat çekildi.
Etiketler: Hollanda Uyuşturucu
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