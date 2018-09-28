Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: YPG'nin PKK'yla bağlantısı bulunuyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanlığı Komisyonundaki milletvekillerinin hükümetin Suriye'deki muhaliflere verdiği destekle ilgili sorularına yazılı cevap verdi.

Hollanda hükümeti tarafından "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adı altındaki YPG/ PKK'ya destek verilmediğini belirten Blok, "YPG tarafından yapılan insan hakları ihlalleri hakkında çeşitli raporlar yayımlandı. Buna ek olarak YPG'nin Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK ile bağlantısı var. Ayrıca YPG'nin rejim ile bağlantıları var ve özerk bölge isteğine ulaşmak için ılımlı muhalif gruplara karşı mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Bir muhalif grubun silahlandırılması için uluslararası yasal dayanak olması gerektiğine dikkati çeken Blok, "Silahların sadece DEAŞ'a karşı kullanılma hedefi olsaydı, bunun için yasal bir temel oluşabilirdi. İnsan hakları ihlalleri raporu, SDG'de dominant rolü üstlenen YPG'nin rejimle temasta olması ve YPG'nin PKK ile bağlantısı gerçeği, Hollanda hükümetinin SDG'ye destek vermemesi için bir sebeptir" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütünün ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün YPG/PKK hakkındaki raporlarına dikkati çeken Blok, raporda yer alan YPG/PKK'nın bölgedeki insanlara uyguladığı baskı ile insanların oradan kaçmalarına, çocukların sokakta veya evlerinden kaçırılarak zorla YPG/PKK'ya alınmalarına ve insan hakları ihlallerine vurgu yaptı.

Blok, hükümetin YPG/PKK ile ilişkisi hakkında sorulan soruya ise "Hollanda hükümeti, düşük diplomasi seviyesinde PYD/YPG'nin Benelüks temsilcisi ile zaman zaman iletişim içerisinde. Dışişleri Bakanlığında iki kere düşük diplomasi seviyesinde görüşmeler yapıldı. Ayrıca bölgede bulunan diplomatlar bazen bölgedeki SDG ile temas kuruyorlar" yanıtını verdi.

Kaynak: AA

