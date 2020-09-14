Yunanistan kendisine sığınan göçmenlere insanlık dışı muamelelerini sürdürüyor. Ancak özellikle nisan başından bu yana, Atina şiddetin dozunu artırdı.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'un haberi bunu doğruluyor.

Buna göre Yunanistan, Midilli ve Sisam adalarına ulaşan göçmenleri, tutukluyor ya da şişme botlarla denize gönderiyor. Bu da yetmiyor, korunaksız olan bu botlar, çevredeki motorların saldırısına maruz kalıyor.

Bu botların, Yunan sahil güvenliğinin alım yaptığı bir marka olduğu da ortaya çıktı.

Yüzü maskeli olan adamların, Yunan sahil güvenliği adına çalıştıkları belirtiliyor.

Ancak Atina, kanıtlanmış bu bilgileri inkar etmekte ısrarlı.

Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü,, Yunanistan'ın Avrupa Birliği için "kirli işler" yaptığı, bu nedenle Atina'nın hak ihlallerine göz yumduğu görüşünde.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığının, geçen ay 3 bin kişinin ülkeye girişini engellediğini açıklaması da bu açıdan dikkat çekici.

Çünkü, Yunan makamlar bu engellemenin nasıl yapıldığı ile ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.

