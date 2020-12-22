18 yaşındaki Türk asıllı öğrenci Dilara Bilgiç, yazdığı kitapla Hollanda'da gündem oldu.

"Kara Kutu Demokrasisi" kitabı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de dikkatini çekti.

Hollanda Başbakanından Türk yazarın kitabına yakın ilgi

Bilgiç'i makamında ağırlayan Rutte, kitabı bir arkadaşının önerisi üzerine okuduğunu hatırlatarak "Kitap gerçekten bana hitap ediyor" diyerek, kitabı herkese tavsiye etti.

Genç yazar Dilara Bilgiç, 16 yaşında yazmaya başladığı kitabına gösterilen ilgiden mutlu ve gururlu.

Kitapta Hollanda'nın siyasi sistemi ele alınıyor

Bilgiç, 112 sayfalık kitabın ilk 80 sayfasında Hollanda'nın siyasi sistemini analiz ediyor. Genç yazar, kitabın son bölümlerinde yaptığı analizle Hollanda'nın siyasi sistemi için alternatif çözümler sunuyor.

Yayınevi başta ona "Fazla beklentin olmasın" dese de Dilara şimdi kitabının başarısından memnun.