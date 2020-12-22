Hollanda Başbakanından Türk yazarın kitabına övgü
Hollanda'da yaşayan 18 yaşındaki Adıyaman doğumlu Dilara Bilgiç, “Kara Kutu Demokrasisi” isimli bir kitap yazdı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte kitabı okuyunca etkilendi. Bilgiç’i makamında ağırlayan Rutte, kitabı herkese tavsiye etti.
18 yaşındaki Türk asıllı öğrenci Dilara Bilgiç, yazdığı kitapla Hollanda'da gündem oldu.
"Kara Kutu Demokrasisi" kitabı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de dikkatini çekti.
Hollanda Başbakanından Türk yazarın kitabına yakın ilgi
Bilgiç'i makamında ağırlayan Rutte, kitabı bir arkadaşının önerisi üzerine okuduğunu hatırlatarak "Kitap gerçekten bana hitap ediyor" diyerek, kitabı herkese tavsiye etti.
Genç yazar Dilara Bilgiç, 16 yaşında yazmaya başladığı kitabına gösterilen ilgiden mutlu ve gururlu.
Kitapta Hollanda'nın siyasi sistemi ele alınıyor
Bilgiç, 112 sayfalık kitabın ilk 80 sayfasında Hollanda'nın siyasi sistemini analiz ediyor. Genç yazar, kitabın son bölümlerinde yaptığı analizle Hollanda'nın siyasi sistemi için alternatif çözümler sunuyor.
Yayınevi başta ona "Fazla beklentin olmasın" dese de Dilara şimdi kitabının başarısından memnun.
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