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Dünya
İHA 25.09.2023 12:45

Hocalı'da Karabağ görüşmesi

Azerbaycanlı yetkililer, Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileriyle ikinci kez bir araya geldi.

Hocalı'da Karabağ görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin ikinci toplantısının Hocalı kentinde başladığı bilgisi verildi.

Görüşmeye Azerbaycan tarafından Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle temaslardan sorumlu kişi olan Ramin Memmedov katılıyor.

Diyalog süreci başladı

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuş ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı.

Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri 21 Eylül’de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirmişti.

Görüşmelerde Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile faaliyetlerinin düzenlenmesi konuları ele alınırken, Ermeni nüfusun temsilcileri Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunmuştu.

Azerbaycan tarafı da bu ihtiyaçların kısa süre içinde karşılanacağını belirtmişti.

Ayrıca ikinci toplantının da kısa süre de yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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