Açık 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2023 12:32

Rusya: Ukrayna; Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine İHA ile saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA), Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Rusya: Ukrayna; Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine İHA ile saldırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın saat 09.00 sularında uçak tipi İHA ile Rusya topraklarında “terör saldırısı” düzenleme girişiminde bulunduğu belirtilerek bir İHA’nın Belgorod bölgesi üzerinde vurulduğu kaydedildi.

Saat 10.00 civarında da Kursk ve Bryansk bölgeleri üzerinde Rus hava savunma sistemlerinin iki İHA’yı engellediği aktarılan açıklamada, saat 10.30 civarında da Kursk bölgesi üzerinde bir Ukrayna İHA’sının düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece ve sabah saatlerinde Karadeniz, Kırım, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiğini bildirmişti.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Filipinler ile Çin arasında 'yüzen bariyer' krizi
13:57
İngiltere'de polislerden protesto: Silah ruhsatları iade edildi
13:44
Faslılar, Fransa'ya vize uygulanması için kampanya başlattı
13:46
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
13:41
Hollywood'da 'tarihi grevi' bitirebilecek anlaşma sağlandı
13:28
İran asıllı ABD vatandaşı Tahran'da tutulduğu cezaevinde öldü
Peru'da gömülü binlerce kişinin kalıntılarını içeren yeraltı mezarlığı
Peru'da gömülü binlerce kişinin kalıntılarını içeren yeraltı mezarlığı
FOTO FOKUS
TRT Haber Terter-Ağdere hattında
TRT Haber Terter-Ağdere hattında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ